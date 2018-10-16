13-летний подросток пропал в Екатеринбурге

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15 октября в Екатеринбурге пропал 13-летний Егор Цзян.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам мамы мальчика, в этот день он был в гостях у своего отца в ЖК «Адмиральский» на Юмашева, а после решил отправиться домой в Академический пешком. Родители предполагают, что Егор мог заблудиться. У него не было с собой телефона.
Приметы пропавшего подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На правой руке у мальчика родовые красные пятна.
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Был одет в синюю стеганную куртку с капюшоном, штаны цвета хаки, черные ботинки и футболку с черно-белыми полосками.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егора, просят позвонить координатору поискового отряда «Прорыв» Наталии 8-900-044-02-20.
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