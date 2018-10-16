Два человека погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге

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Утром 16 октября в Екатеринбурге сгорел деревянный частный дом на улице Снайперов, 25. В огне погибли два человека.
Сюжеты: Екатеринбург
Члены семьи, снимавшей там комнату, рассказали, что сначала загорелся диван, который стоял рядом со входом. Они проснулись, когда почувствовали запах дыма и успели выйти из горящего дома.
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Когда спасатели потушили огонь, то под завалами были обнаружены два тела. Спасти этих людей не удалось. Как сообщают в МЧС, площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, пишет E1.ru.
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