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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге

Сегодня, 10:08Происшествия
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