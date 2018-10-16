Мусорный пакет взорвался в руках у сотрудницы ЖЭКа в Екатеринбурге
Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: е1.ru
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16 октября около 9:00 во дворе дома на улице Чкалова у сотрудницы ЖЭКа взорвался пакет с мусором, который она решила перенести от подъезда к контейнерам.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом рассказали жители близлежащих домов. По словам одного из очевидцев, женщина работает старшим техником ЖЭКа. Она решила перенести мусорный пакет из урны около подъезда на помойку. В это время он взорвался у нее в руках.
Было белое пламя и столб дыма,рассказал житель дома.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и реанимация. Женщина получила незначительные ожоги и от госпитализации отказалась.
В УМВД по Екатеринбургу сообщают, что инцидент не носит криминальный характер, пишет Е1.ru.
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