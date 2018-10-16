Неизвестный в Екатеринбурге напал на 13-летнюю девочку в лифте

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16 октября в подъезде одного из домов на Эльмаше в Екатеринбурге неизвестный напал на 13-летнюю девочку.
Сюжеты: Екатеринбург
Об инциденте сообщила на сайте для родителей мама ребенка. Она рассказала, что ее дочь возвращалась домой. Когда она прошла в лифт, пока дверь закрывалась, в кабину вошел неизвестный мужчина.
Мать девочки также написала, что мужчина закрыл ребенку рот, но девочка вырвалась и начала стучать в первую попавшуюся дверь. Мужчина испугался и убежал.
Родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы, сообщает uralweb.
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