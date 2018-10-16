Требовал показать сумку: екатеринбуржец обманом похищал деньги у пожилых людей
В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за то, что тот обманом похитил у пенсионеров в общей сложности 44 тысячи рублей.
Мужчина действовал с сообщником, который пока не найден. Злоумышленники подкарауливали своих жертв в отделениях банка. Они высматривали пожилых людей, которые снимают наличные деньги.
На улице сообщник следовал за пожилыми людьми и останавливал их под предлогом, что потерял деньги. В это время появлялся второй мошенник и требовал у пенсионеров показать сумку и предъявить все деньги, чтобы якобы их опознать. После получения денег от потерпевших мужчина делал вид, что их осматривает, а затем похищал часть денежных средств.
А в апреле 2018 года пенсионерка отказалась передать деньги мошеннику в руки, и тот силой выхватил их у женщины.
Установлены пять фактов мошенничества. Общая сумма ущерба — 44 тысячи рублей.
Суд приговорил злоумышленника к трем годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.