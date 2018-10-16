Требовал показать сумку: екатеринбуржец обманом похищал деньги у пожилых людей

Мужчина действовал с сообщником, который пока не найден. Злоумышленники подкарауливали своих жертв в отделениях банка. Они высматривали пожилых людей, которые снимают наличные деньги.

На улице сообщник следовал за пожилыми людьми и останавливал их под предлогом, что потерял деньги. В это время появлялся второй мошенник и требовал у пенсионеров показать сумку и предъявить все деньги, чтобы якобы их опознать. После получения денег от потерпевших мужчина делал вид, что их осматривает, а затем похищал часть денежных средств.