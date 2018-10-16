Высокинский поздравил Владислава Пинаева с избранием на пост главы Нижнего Тагила

Владислав Пинаев, 15 октября избранный главой Нижнего Тагила 28 голосами депутатского корпуса, получил поздравления от мэра Екатеринбурга.

Александр Высокинский отметил, что единогласный выбор депутатов в данном случае свидетельствует о доверии к Пинаеву и предполагает поддержку выбранного им направления развития Нижнего Тагила.

Также глава Екатеринбурга заявил о своей уверенности в возможностях Владислава Пинаева на пути решения проблем города и «качественного преобразования вверенной территории».