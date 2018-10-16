Высокинский поздравил Владислава Пинаева с избранием на пост главы Нижнего Тагила
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Мэр Екатеринбурга поздравил Владислава Пинаева со вступлением в должность главы Нижнего Тагила 15 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Владислав Пинаев, 15 октября избранный главой Нижнего Тагила 28 голосами депутатского корпуса, получил поздравления от мэра Екатеринбурга.
Александр Высокинский отметил, что единогласный выбор депутатов в данном случае свидетельствует о доверии к Пинаеву и предполагает поддержку выбранного им направления развития Нижнего Тагила.
Также глава Екатеринбурга заявил о своей уверенности в возможностях Владислава Пинаева на пути решения проблем города и «качественного преобразования вверенной территории».
В завершении текста поздравительной телеграммы Александр Высокинский пожелал мэру Нижнего Тагила, «чтобы любое начинание было реализовано, а идеи – поддержаны», сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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