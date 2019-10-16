В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей ДТП с наездом на женщину и ребенка

Автомобилист на машине черного цвета, следуя по улице Балакинской со стороны улицы Широкой в сторону улицы Землячки у дома № 52а совершил наезд на женщину с ребенком, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Тагильчанка 1980 года рождения и ребенок 2006 года рождения получили ссадины и ушибы. Они осмотрены медиками и отпущены домой.

Потерпевшие пояснили, что они заканчивали переходить дорогу, когда на них наехал незнакомый им автомобиль, который в момент их движения находился далеко от пешеходного перехода.