В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей ДТП с наездом на женщину и ребенка
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Полиция Нижнего Тагила просит откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 15 октября в период с 20.00 до 20.30 на пересечении улиц Балакинская и Черноморская.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобилист на машине черного цвета, следуя по улице Балакинской со стороны улицы Широкой в сторону улицы Землячки у дома № 52а совершил наезд на женщину с ребенком, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Тагильчанка 1980 года рождения и ребенок 2006 года рождения получили ссадины и ушибы. Они осмотрены медиками и отпущены домой.
Потерпевшие пояснили, что они заканчивали переходить дорогу, когда на них наехал незнакомый им автомобиль, который в момент их движения находился далеко от пешеходного перехода.
В целях установления обстоятельств ДТП тагильчан, ставших свидетелями инцидента, просят предоставить информацию в Отдел ГИБДД по следующим телефонам: 47-70-01, 97-65-84.
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