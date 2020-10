Свердловчанку подозревают в убийстве трехлетней дочери молотком

В Кировграде мать подозревают в убийстве молотком своей трехлетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, женщина 1985 года рождения нанесла многократные удары молотком в область головы девочки 2017 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте. После совершения преступления, мать попыталась причинить вред своему здоровью. Глава семьи вернулся домой на обед, а увидев страшную картину вызвал «скорую», рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. Он также отметил, что возможной причиной считается превышение рекомендуемой дозы антидепрессантов, которые принимала мать погибшей девочки. Около 13.40 правоохранителей вызвали медики ГБУЗ ЦГБ Кировграда. Они обнаружили труп ребенка с признаками насильственной смерти. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела по пункту «В» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). По информации правоохранителей, семья не состояла на учете ПДН. В ходе проверки будет дана правовая оценка. Напомним, вчера в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту убийства. По предварительной информации подозреваемый зарезал свою соседку за то, что та заступилась за женщину с ребенком во время ссоры, которая развернулась на площадке подъезда. В Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело после убийства заступившейся соседки

