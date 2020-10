«Взяла 80 тысяч долларов и уехала»: в Мексике пропала екатеринбурженка с ребенком

Екатеринбурженка улетела в Мексику, чтобы оформить документы на сына и пропала, пишет E1.

В Америке живет отец ребенка, он имеет двойное гражданство. Елена Толстоброва сообщила коллегам и подругам, что поехала оформлять паспорт на сына, после чего перестала выходить на связь. По словам подруги, женщина всегда поддерживала связь и вела отчет в соцсетях. Последняя фотография в Instagram была размещена 2 октября. Близкие и коллеги отзываются о пропавшей как об исключительно пунктуальном человеке. Работала у нас менеджером по продажам. Приятная и исполнительная женщина. 30 сентября сообщила о своей поездке в Мексику. Говорила, что планирует вернуться 5 октября. Последний раз выходила на связь 2 числа, а после этого телефон стал недоступен, рассказал изданию начальник женщины. Мать написала заявление в полицию. По ее словам, там выяснили, что она улетела еще 4 сентября и закрыли дело, а также посоветовали обращаться в МИД и российское посольство в Мексике. Она попыталась позвонить бывшему супругу дочери. Мне не звоните. Елена не разговаривает, а документы еще не готовы, сообщил по телефону бывший муж пропавшей. После этого он перестал выходить на связь. По информации от работников гостиницы, где проживала Елена, её уже давно не видели, а бывший муж продолжает там появляться. 12 октября в Российском МИДе ответили, что международный розыск не в их компетенции и посоветовали снова обратиться в полицию. Мать пропавшей последовала этому совету и в этот же день написала еще одно заявление. 13 октября бывший муж Елены связался с мужем одной из её подруг. Она получила документы на ребенка, забрала 80 тысяч долларов и пропала, рассказал экс-супруг. Близкие пытаются отыскать людей, проживающих в Мексике, чтобы попытаться прояснить ситуацию. Были попытки нанять местного частного детектива, но пока они не увенчались успехом. Напомним, накануне родители несовершеннолетней свердловчанки обратились в ФСБ. По их словам, дочку обманным путем заманивали в другую страну на «работу». Проверка правоохранителей показала, что у приглашавшей девушку в Эмираты поддельный паспорт. Родители приглашенной на работу за границу 17-летней свердловчанки обратились в ФСБ

