15 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге

За минувшие дни в Екатеринбурге от отравления метанолом умерло около 15 человек. Об этом заявил куратор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

По его словам, один из «рассадников» метанола находился в рыночном комплексе «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы, 4. Об этом Чукреев написал на своей личной странице в Facebook. Активисты проекта совместно с полицейскими проводили рейды на данном рынке, где за реализацию спирта и табака привлекали к ответственности предпринимателей. После того, как произошел рост смертельных отравлений, на рынке организовали масштабную операцию. На данный момент полицейские ищут канал поставки и определяют, сколько еще человек купили жидкость. Напомним, в ресторане Санкт-Петербурга отравились школьники из Екатеринбурга. Число пострадавших составило 13 человек. Дети были госпитализированы с пищевым отравлением. Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось

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