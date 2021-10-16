15 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге

15 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге
15 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге
Сегодня, 20:14ПроисшествияФото: 1MI
За минувшие дни в Екатеринбурге от отравления метанолом умерло около 15 человек. Об этом заявил куратор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

По его словам, один из «рассадников» метанола находился в рыночном комплексе «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы, 4. Об этом Чукреев написал на своей личной странице в Facebook. Активисты проекта совместно с полицейскими проводили рейды на данном рынке, где за реализацию спирта и табака привлекали к ответственности предпринимателей.

После того, как произошел рост смертельных отравлений, на рынке организовали масштабную операцию. На данный момент полицейские ищут канал поставки и определяют, сколько еще человек купили жидкость.

Напомним, в ресторане Санкт-Петербурга отравились школьники из Екатеринбурга. Число пострадавших составило 13 человек. Дети были госпитализированы с пищевым отравлением.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
отравлениерынокспиртЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы