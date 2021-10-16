15 человек умерли от отравления метанолом в Екатеринбурге

По его словам, один из «рассадников» метанола находился в рыночном комплексе «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы, 4. Об этом Чукреев написал на своей личной странице в Facebook. Активисты проекта совместно с полицейскими проводили рейды на данном рынке, где за реализацию спирта и табака привлекали к ответственности предпринимателей.
После того, как произошел рост смертельных отравлений, на рынке организовали масштабную операцию. На данный момент полицейские ищут канал поставки и определяют, сколько еще человек купили жидкость.
Напомним, в ресторане Санкт-Петербурга отравились школьники из Екатеринбурга. Число пострадавших составило 13 человек. Дети были госпитализированы с пищевым отравлением.