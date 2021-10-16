Источник: смерти от суррогата в Екатеринбурге связаны с отравлениями под Оренбургом

Источник: смерти от суррогата в Екатеринбурге связаны с отравлениями под Оренбургом
Источник: смерти от суррогата в Екатеринбурге связаны с отравлениями под Оренбургом
Сегодня, 23:19ПроисшествияФото: pixabay.com
Смерти от метилового спирта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, выявленные в первой половине октября, могут быть связаны со смертями, которые произошли под Оренбургом неделю назад. Тогда погибли 34 человека, без родителей остались 12 детей. О вероятности связи заявил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.

Всё произошло практически в один месяц, не исключено, что источник поставки метилового спирта один, а реализаторы разные, считает собеседник редакции.

При этом виновниками массовых отравлений суррогатным алкоголем в Екатеринбурге фактически являются не продавцы, которые сбывают ранее приобретенный товар, уверен источник. Искать первоисточник смертельных напитков надо не среди перекупщиков:

Если бы отдельно взятый бутлегер, по глупости купил не тот спирт, разлил его по бутылкам и реализовал… Но учитывая, что это коснулось уже официально нескольких регионов, очевидно, что это промышленные масштабы и, вероятно, один источник распространения метилового спирта. Как итог — пострадают не те, кто этот спирт произвел и поставил, а мелкие оптовики, которые закупили метиловый спирт, думая, что приобрели этиловый.

Причиной массовой поставки такого опасного товара сразу в несколько регионов России может быть передел рынка. Именно способом убрать конкурентов считает источник издания такой вброс суррогатного алкоголя.

Кто-то специально допустил распространение метилового спирта, чтобы убрать конкурентов с рынка. Любой бутлегер, тем более оптовый, прекрасно знает, что метиловый спирт - это яд и от него 100% смерть. Они же не дураки сами свой бизнес рушить и в тюрьму садиться. Этот бизнес годами строится. Видимо, кто-то поставил на подобный завод партию метилового спирта, а дальше цепная реакция, как в домино, предполагает правоохранитель.

По версии собеседника, алкоголь может поступать из Казахстана, поскольку серия отравлений движется с юга и уже переместилась на Средний Урал.

В субботу 16 октября стало известно, что в течение нескольких дней в регионе 18 человек умерли от отравления метиловым спиртом, в том числе один тагильчанин. За неделю до этого в Оренбургской области также от отравления суррогатом погибли 34 человека. Это стало самым массовым отравлением в новейшей истории страны, сообщает 56orb.ru.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЭксклюзивЕкатеринбург
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