Один человек скончался в Нижнем Тагиле из-за отравления метиловым спиртом

Один человек в Нижнем Тагиле стал жертвой употребления метилового спирта, из-за которого скончались 18 человек в Екатеринбурге. Об этом TagilCity.ru сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемые в гибели 18 человек были задержаны по «горячим следам». Это местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «палёнки», отметил полковник Горелых. Напомним, 16 октября стало известно о том, что 18 человек в Свердловской области скончались после употребления опасного спиртного с содержанием метилового спирта. По данному делу заведено уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть двух и более людей. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге Подобное происшествие случилось в Оренбургской области. Там количество жертв достигло 34 человек. Это ЧП стало крупнейшим в новейшей истории, связанное с массовой гибелью людей от метанола. До этого лидером был Забайкальский край, где в марте 2014 года жители поселка Красный Великан распивали суррогатный алкоголь. Тогда 16 человек из 49 не удалось спасти. Еще более десятка хоть и выжили, но получили поражения глазных и периферических нервов (частично потеряли зрение и чувствительность конечностей — прим. ред.), пишет 56orb.ru.

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