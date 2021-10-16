Поджог назван вероятной причиной горения торфяников в Солнечном в Екатеринбурге

Вероятной причиной возникновения пожара на торфяниках в Солнечном в Екатеринбурге МЧС России назвало поджог. Специалисты проводят экспертизы, после этого материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Ход работ по ликвидации возгорания контролирует начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Теряев. Режим ЧС в Солнечном сохраняется. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать пять очагов, 27 пока не потушены. Для подачи воды проложены дополнительные линии. С тлением помогают бороться сотрудники авиалесоохраны и курсанты Института МЧС. Для работ задействовано более 150 человек и 44 единицы спецтехники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, 10 октября часть Екатеринбурга затянуло едким смогом из-за тлеющих торфяников в районе Солнечного. Площадь тления составила 120 гектаров, в Солнечном был введен режим ЧС. Часть ЕКАДа в Солнечном затянуло пеленой едкого дыма

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