Поджог назван вероятной причиной горения торфяников в Солнечном в Екатеринбурге

Ход работ по ликвидации возгорания контролирует начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Теряев. Режим ЧС в Солнечном сохраняется.
За сутки огнеборцам удалось ликвидировать пять очагов, 27 пока не потушены. Для подачи воды проложены дополнительные линии. С тлением помогают бороться сотрудники авиалесоохраны и курсанты Института МЧС.
Для работ задействовано более 150 человек и 44 единицы спецтехники.
Напомним, 10 октября часть Екатеринбурга затянуло едким смогом из-за тлеющих торфяников в районе Солнечного. Площадь тления составила 120 гектаров, в Солнечном был введен режим ЧС.