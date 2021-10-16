После ссоры из-за 100 рублей пенсионерка проломила тростью череп знакомой на Урале

60-летняя пенсионерка, проломившая тростью череп своей 71-летней знакомой во время распития алкоголя, получила два года условно. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.

В июне 2021 года две пенсионерки распивали спиртное в квартире на улице Чкалова. Перед тем как уйти, одна из них попросила в долг 100 рублей. На почве этого произошла ссора и хозяйка ударила знакомую тростью по голове. Пострадавшая была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой. Злоумышленницу судили по статье за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ей грозило до 10 лет лишения свободы. На суде пенсионерка признала свою вину, а пострадавшая простила ее. В связи с этим ей было назначено лишь условное наказание. О выплате моральной компенсации пока не сообщается, пишет «Вечерний Краснотурьинск». Напомним, после ссоры пенсионер застрелил своего сына из охотничьего ружья в Челябинской области. В отношении 71-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за убийство. Из охотничьего ружья застрелил сына пенсионер в Челябинской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter