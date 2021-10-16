После ссоры из-за 100 рублей пенсионерка проломила тростью череп знакомой на Урале

После ссоры из-за 100 рублей пенсионерка проломила тростью череп знакомой на Урале
После ссоры из-за 100 рублей пенсионерка проломила тростью череп знакомой на Урале
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: pixabay.com
60-летняя пенсионерка, проломившая тростью череп своей 71-летней знакомой во время распития алкоголя, получила два года условно. Ей грозило до 10 лет лишения свободы.

В июне 2021 года две пенсионерки распивали спиртное в квартире на улице Чкалова. Перед тем как уйти, одна из них попросила в долг 100 рублей. На почве этого произошла ссора и хозяйка ударила знакомую тростью по голове.

Пострадавшая была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой. Злоумышленницу судили по статье за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ей грозило до 10 лет лишения свободы.

На суде пенсионерка признала свою вину, а пострадавшая простила ее. В связи с этим ей было назначено лишь условное наказание. О выплате моральной компенсации пока не сообщается, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Напомним, после ссоры пенсионер застрелил своего сына из охотничьего ружья в Челябинской области. В отношении 71-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за убийство.

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