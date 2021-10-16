Режим ЧС введен в Свердловской области из-за птичьего гриппа

Ранее в селе Патруши был введен карантин из-за птичьего гриппа. Специалисты изымут всех птиц в зоне поражения, которую предстоит определить специальной комиссии. При этом владельцам будет возмещен нанесенный ущерб. О случаях массовой гибели птиц владельцам необходимо сообщать работникам ветеринарных станций.