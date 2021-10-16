Режим ЧС введен в Свердловской области из-за птичьего гриппа

Режим ЧС введен в Свердловской области из-за птичьего гриппа
Режим ЧС введен в Свердловской области из-за птичьего гриппа
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: 1MI
Из-за вспышки птичьего гриппа в селе Патруши в Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгениий Куйвашев, он оубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в селе Патруши был введен карантин из-за птичьего гриппа. Специалисты изымут всех птиц в зоне поражения, которую предстоит определить специальной комиссии. При этом владельцам будет возмещен нанесенный ущерб. О случаях массовой гибели птиц владельцам необходимо сообщать работникам ветеринарных станций.

Напомним, из-за режим африканской чумы свиней режим ЧС был введен в Свердловской области в начале октября. Евгений Куйвашев поручил оказать поддержку владельцам изъятых свиней и помочь им в покупке новых особей.

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