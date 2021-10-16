Уголовное дело заведено из-за гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге

Уголовное дело заведено из-за гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге
Уголовное дело заведено из-за гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге
Сегодня, 21:53ПроисшествияФото: 1MI
Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 18 человек из-за отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге. Дело заведено по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Версия следствия гласит, что с 7 по 14 октября в Чкаловском районе несколько граждан сбыли спиртосодержащую жидкость, опасную для жизни потребителя. В результате погибли 18 человек, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Также расследованием дела занимаются сотрудники полиции. На данный момент уже были задержаны подозреваемые — местные жители 1978 и 1967 годов рождения, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, теперь сыщики ищут возможные места производства и сбыта жидкости. Следователям предстоит узнать, сколько времени мужчины занимались незаконным бизнесом.

Расследование уголовного дела взяла на контроль и прокуратура Свердловской области. Также она направила требование в полицию о проверке рынков на предмет наличия контрафактной алкоголесодержащей продукции, сообщила старший помощник областного прокурора Марина Канатова.

Напомним, 9 октября стало известно, что контрафактное спиртное унесло жизни 26 человек в Оренбуржье. Среди умерших — жители Орска, Адамовского, Домабровского и Ясненского районов Оренбургской области. Несколько жителей находились в больницах, часть из них была подключена к аппаратам ИВЛ.

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Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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