В элитном поселке Екатеринбурга водитель Tesla пробил забор зятя Тунгусова

Инцидент случился вечером 2 октября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Пробив забор, водитель заехал на один из участков и врезался в елку. В сообщении, которое начало распространяться среди местных жителей, стало известно, что машина остановилась в двух метрах от дома.