В элитном поселке Екатеринбурга водитель Tesla пробил забор зятя Тунгусова

В элитном поселке Екатеринбурга водитель Tesla пробил забор зятя Тунгусова
В элитном поселке Екатеринбурга водитель Tesla пробил забор зятя Тунгусова
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: 1MI
ДТП с Tesla произошло в элитном поселке Карасьеозерском-1, расположенном на окраине Екатеринбурга. Там водитель электрокара на большой скорости пробил забор.

Инцидент случился вечером 2 октября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Пробив забор, водитель заехал на один из участков и врезался в елку. В сообщении, которое начало распространяться среди местных жителей, стало известно, что машина остановилась в двух метрах от дома.

В машине кроме водителя находились еще два человека. Поскольку сработали подушки безопасности, обошлось без пострадавших. Теперь виновнику инцидента придется возместить траты на восстановление участка, сообщает Ура.ру.

Как стало известно, дом принадлежит бизнесмену Павлу Абсалямову — зятю бывшего первого замгубернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. На момент происшествия семьи и его самого дома не было.

Фото:URA.RU

Напомним, 15 октября около 16.00 на Северном шоссе в Нижнем Тагиле легковой автомобиль врезался в опору фонарного столба. Никто не пострадал.

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