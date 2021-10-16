Водитель намерено переехал лежащего без сознания мужчину в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на улице Фрунзе, 100/1. Свидетели увидели дерущихся мужчин, рядом с которыми была женщина, пытавшаяся их разнять. Переехав бессознательного свердловчанина, водитель покинул место происшествия, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург № 1».
На данный момент пострадавший находится в ГКБ № 23, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Водитель задержан.
Напомним, в конце августа водитель мотоцикла передвигался по уральской трассе без прав. Он наехал на препятствие и опрокинулся. Затем мужчину, лежащего на дороге, переехал грузовик Volvo.