Водитель намерено переехал лежащего без сознания мужчину в Екатеринбурге

Водитель в Екатеринбурге целенаправленно переехал гражданина, лежавшего на асфальте. Перед происшествием мужчины подрались. Водитель ударил оппонента, после чего тот потерял сознание. Сев за руль, уралец переехал его.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на улице Фрунзе, 100/1. Свидетели увидели дерущихся мужчин, рядом с которыми была женщина, пытавшаяся их разнять. Переехав бессознательного свердловчанина, водитель покинул место происшествия, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург № 1». На данный момент пострадавший находится в ГКБ № 23, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Водитель задержан. Напомним, в конце августа водитель мотоцикла передвигался по уральской трассе без прав. Он наехал на препятствие и опрокинулся. Затем мужчину, лежащего на дороге, переехал грузовик Volvo. Слетевшего с байка на трассе уральца насмерть переехал грузовик

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter