Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге

Двое подозреваемых в смерти 18 человек от метилового спирта задержаны в Екатеринбурге. Ими оказались местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Приобретали погибшие спирт с 7 по 14 октября на рынке «Ботанический» в магазине, которым заправляют Армен Аветисян и Надир Мамедов. Они и были задержаны, сообщает Telegram-канал Mash. Задержаны мужчины были по «горячим следам». На данный момент сыщиками проверяются возможные места производства и сбыта суррогатной спиртосодержащей жидкости, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Горелых. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Напомним, 18 человек в Екатеринбурге скончались от употребления опасных спиртных напитков, в содержался метиловый спирт. Расследование было взято на контроль прокуратуры, а Следственный комитет возбудил уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что привело к смерти двух и более лиц. Теперь предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело заведено из-за гибели 18 человек от метилового спирта в Екатеринбурге

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