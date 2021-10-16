Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге

Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге
Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге
Сегодня, 22:38ПроисшествияФото: 1MI
Двое подозреваемых в смерти 18 человек от метилового спирта задержаны в Екатеринбурге. Ими оказались местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Приобретали погибшие спирт с 7 по 14 октября на рынке «Ботанический» в магазине, которым заправляют Армен Аветисян и Надир Мамедов. Они и были задержаны, сообщает Telegram-канал Mash.

Задержаны мужчины были по «горячим следам». На данный момент сыщиками проверяются возможные места производства и сбыта суррогатной спиртосодержащей жидкости, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Горелых.

Фото:ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, 18 человек в Екатеринбурге скончались от употребления опасных спиртных напитков, в содержался метиловый спирт. Расследование было взято на контроль прокуратуры, а Следственный комитет возбудил уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что привело к смерти двух и более лиц. Теперь предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
Материалы по теме:
происшествиесмертьЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы