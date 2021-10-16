Задержаны подозреваемые в гибели 18 человек из-за метилового спирта в Екатеринбурге

Приобретали погибшие спирт с 7 по 14 октября на рынке «Ботанический» в магазине, которым заправляют Армен Аветисян и Надир Мамедов. Они и были задержаны, сообщает Telegram-канал Mash.
Задержаны мужчины были по «горячим следам». На данный момент сыщиками проверяются возможные места производства и сбыта суррогатной спиртосодержащей жидкости, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Горелых.
Напомним, 18 человек в Екатеринбурге скончались от употребления опасных спиртных напитков, в содержался метиловый спирт. Расследование было взято на контроль прокуратуры, а Следственный комитет возбудил уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что привело к смерти двух и более лиц. Теперь предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы.