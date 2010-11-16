Случайно задержанный гражданин оказался грабителем

Оказалось, что это неоднократно судимый человек без работы и постоянного места жительства. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, при проверке его мобильника сотрудникам правоохранительных органов показалось странным, что в телефонной книге есть несколько номеров милиционеров. Тогда они набрали с подозрительного сотового номер, который был обозначен словом «мама». Ответившая женщина рассказала: только что этот телефон у ее сына отобрал преступник. Как выяснилось позже, грабеж произошел сегодня рано утром в подъезде дома № 6 на проспекте Мира.