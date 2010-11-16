Случайно задержанный гражданин оказался грабителем
16 ноября 2010, 17:08ПроисшествияАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня на улице Красная милиционеры остановили подозрительного мужчину для проверки документов и доставили его в райотдел.
Оказалось, что это неоднократно судимый человек без работы и постоянного места жительства. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, при проверке его мобильника сотрудникам правоохранительных органов показалось странным, что в телефонной книге есть несколько номеров милиционеров. Тогда они набрали с подозрительного сотового номер, который был обозначен словом «мама». Ответившая женщина рассказала: только что этот телефон у ее сына отобрал преступник. Как выяснилось позже, грабеж произошел сегодня рано утром в подъезде дома № 6 на проспекте Мира.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей