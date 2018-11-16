Осиротели трое детей: свердловчанин застрелил жену и покончил с собой
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: maxpixel.net
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Житель Богдановича застрелил из охотничьего ружья мать своих троих детей, а после этого покончил с собой.
В Богдановиче обоих родителей лишились трое малолетних детей, старшему из которых 6 лет, а младшему не исполнилось еще года. После рабочего дня их отец вернулся домой. За ужином между супругами произошла ссора, в результате которой 27-летний отец семейства расстрелял жену из охотничьего ружья, а после этого покончил с собой.
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Тела мужчины и женщины обнаружила мать погибшей. В СКР подтвердили факт происшествия, однако от комментариев воздержались, сообщает URA.RU.
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