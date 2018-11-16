Труп женщины обнаружен на месте тушения пожара в Нижнем Тагиле

В огне полностью сгорели надворные постройки, баня и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтранспорта. В сгоревшем доме был обнаружен труп женщины.

В ходе предварительной проверки установлено, что по договоренности с братом владельца в доме проживали мужчина и его сожительница. В день пожара они распивали спиртные напитки. Причина возникновения огня устанавливается.