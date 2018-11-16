Труп женщины обнаружен на месте тушения пожара в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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14 ноября около 15:00 на улице Верхне-Выйская плотина в Нижнем Тагиле загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины.
Сюжеты: Нижний Тагил
В огне полностью сгорели надворные постройки, баня и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтранспорта. В сгоревшем доме был обнаружен труп женщины.
В ходе предварительной проверки установлено, что по договоренности с братом владельца в доме проживали мужчина и его сожительница. В день пожара они распивали спиртные напитки. Причина возникновения огня устанавливается.
Также 15 ноября в пожаре на улице Свердлова, 5 пострадал 54-летний тагильчанин. В состоянии средней тяжести он госпитализирован в токсикоцентр. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом виде, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила.
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