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Труп женщины обнаружен на месте тушения пожара в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп женщины обнаружен на месте тушения пожара в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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