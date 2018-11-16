Выбросил из окна: в Арамиле сын осужден на восемь лет за покушение на свою мать

Зимой 2018 года мужчина находился в Арамиле. Он вместе со знакомым пришел в квартиру к своей матери и, угрожая ножом, требовал у нее денег.

Женщина, испугавшись за свою жизнь, вылезла в окно и повисла на подоконнике. Поскольку квартира располагалась на третьем этаже, мужчина подумал, что, выпав из окна, его мать умрет, и толкнул ее рукой.

Женщина получила многочисленные травмы, однако выжила после падения.

До вынесения приговора подсудимый находился в розыске, ему было назначено восемь лет колонии строгого режима с выплатой 700 тыс. рублей морального ущерба пострадавшей.