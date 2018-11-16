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Выбросил из окна: в Арамиле сын осужден на восемь лет за покушение на свою мать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand black and white woman white photography female 1177140 pxhere.com

Выбросил из окна: в Арамиле сын осужден на восемь лет за покушение на свою мать

Вчера, 21:49ПроисшествияФото: pxhere.com
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