Выбросил из окна: в Арамиле сын осужден на восемь лет за покушение на свою мать
Вчера, 21:49ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Арамиле сын пытался выманить у своей матери деньги, а затем выбросил ее из окна. За покушение на убийство мужчину приговорили к восьми годам колонии.
Зимой 2018 года мужчина находился в Арамиле. Он вместе со знакомым пришел в квартиру к своей матери и, угрожая ножом, требовал у нее денег.
Женщина, испугавшись за свою жизнь, вылезла в окно и повисла на подоконнике. Поскольку квартира располагалась на третьем этаже, мужчина подумал, что, выпав из окна, его мать умрет, и толкнул ее рукой.
Женщина получила многочисленные травмы, однако выжила после падения.
До вынесения приговора подсудимый находился в розыске, ему было назначено восемь лет колонии строгого режима с выплатой 700 тыс. рублей морального ущерба пострадавшей.
Соучастник преступления получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима, пишет прокуратура Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей