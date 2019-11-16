СМИ сообщают о смерти политика Никиты Исаева

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов – Москва, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на собственные источники.
Telegram-канал Mash также сообщает о смерти политика. По предварительной информации по пути из Тамбова Исаеву стало плохо. Он скончался до прибытия скорой помощи. Тело Исаева было доставлено на Павелецкий вокзал. Официальной информации о его смерти пока не поступало.
Напомним, в конце мая Никита Исаев побывал в Нижнем Тагиле. Здесь он встретился с местными общественниками для обсуждения экологических вопросов.
«Экологический провокатор» Никита Исаев посетил Нижний Тагил
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей