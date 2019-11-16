СМИ сообщают о смерти политика Никиты Исаева

Telegram-канал Mash также сообщает о смерти политика. По предварительной информации по пути из Тамбова Исаеву стало плохо. Он скончался до прибытия скорой помощи. Тело Исаева было доставлено на Павелецкий вокзал. Официальной информации о его смерти пока не поступало.