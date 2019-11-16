«Спасли станок». Пожарный рассказал подробности ЧП на «Нижнетагильской птицефабрике»
Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле, который начался сегодня утром, 16 ноября, ликвидирован около 11.00. Сейчас пожарные проливают сгоревшие конструкции. TagilCity.ru узнало подробности инцидента у спасателя, принимавшего участи в борьбе с огнем.
Как рассказал пожарный, возгорание в здании склада готовой продукции на птицефабрике началось около девяти утра, пожарные сразу же прибыли на место происшествия. Сейчас идёт проливка сгоревших конструкций, а также работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.
Стало известно, что большого ущерба продукции фабрики не нанесено.
Многое удалось спасти. Пострадала только та продукция, которая лежала на конвейере. Самое главное — спасли станок [оборудование]. Птицы не пострадали,рассказал TagilCity.ru пожарный.
Автор youtube-канала «Пожарный порох» отметил, что в тушении огня принимали участие более пяти пожарных частей:
Пожарных частей было много — номера 30, 11, 54, 25, 36. Это те, которые я видел. Также очень хорошо нам помогали руководители птицефабрики.
По информации ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на площади 400 квадратных метров начался в помещении, где хранились яйца в горючей упаковке. 20 сотрудникам птицефабрики удалось эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.