«Спасли станок». Пожарный рассказал подробности ЧП на «Нижнетагильской птицефабрике»

Как рассказал пожарный, возгорание в здании склада готовой продукции на птицефабрике началось около девяти утра, пожарные сразу же прибыли на место происшествия. Сейчас идёт проливка сгоревших конструкций, а также работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.

Стало известно, что большого ущерба продукции фабрики не нанесено.

Многое удалось спасти. Пострадала только та продукция, которая лежала на конвейере. Самое главное — спасли станок [оборудование]. Птицы не пострадали,рассказал TagilCity.ru пожарный.

Автор youtube-канала «Пожарный порох» отметил, что в тушении огня принимали участие более пяти пожарных частей:

Пожарных частей было много — номера 30, 11, 54, 25, 36. Это те, которые я видел. Также очень хорошо нам помогали руководители птицефабрики.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на площади 400 квадратных метров начался в помещении, где хранились яйца в горючей упаковке. 20 сотрудникам птицефабрики удалось эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.