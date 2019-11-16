В Екатеринбурге при пожаре в квартире пострадали 10 собак
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным
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15 ноября в Екатеринбурге в квартире дома на улице Онежской, 9 загорелись домашние вещи. Хозяев жилья в это время дома не было, однако от огня и дыма пострадали находившиеся там собаки, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации Благотворительного фонда помощи бездомным животным, их там было не меньше десятка, в основном кокер-спаниели и шпицы. О животных в фонд сообщили спасатели.
Сейчас за жизни трёх собак борются врачи. Одно животное находится без сознания из-за сильного отравления угарным газом и ожогов дыхательный путей. Несколько собак погибли.
По словам волонтёров, в квартире проживала женщина, она пока не объявилась.
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