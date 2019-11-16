В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники аварийную бригаду УК

Прорыв произошел на квартальных теплосетях. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании повесили объявление, что авария будет устранена только в понедельник. Жильцов дома возмутил такой ответ.

Начальник юридического отдела УК Октябрьского района Николай Гордеев объяснил, почему сотрудники службы отказались устранять аварию.

Жители считают, что управляющая компания может это все устранить, не дожидаясь ЕТК, прорыв находится не в доме, это не наша зона ответственности, мы туда вообще не имеем права вмешиваться говорит он.

Жители это в тот момент не поняли, и когда бригада прибыла, то ее закрыли в подвале и потребовали устранить аварию. Удерживали их минут 25. Бригада сообщила об инциденте диспетчеру по рации, и он вызвал на место полицию.

После прибытия полиции бригаду отпустили. Кипяток продолжает заливать подвал дома.