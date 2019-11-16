В Нижнем Тагиле на Вагонке перевернулся автомобиль
Сегодня, 14:19ПроисшествияФото: группа «Инцидент Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Свердлова — Молодёжная в результате ДТП провернулся автомобиль Hyundai, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, автомобиль ехал на высокой скорости и его занесло. Машина получила значительные механические повреждения. В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что пострадавших в аварии нет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей