В Нижнем Тагиле продавец похищала деньги с помощью оставленных покупателями чеков
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле 47-летняя местная жительница, работавшая в сети продуктовых магазинов, украла 16 тысяч рублей с помощью оставленных покупателями чеков, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Используя чеки, которые не забрали покупатели, женщина совершала операции по возврату, при этом деньги из кассы забирала себе. Таким образом за два месяца она похитила из магазина 16 тысяч рублей.
Факты краж заметили другие сотрудники магазина, кроме того все манипуляции продавца попали на камеру видеонаблюдения. Женщина признала свою вину.
Прокуратура Тагилстроевского района передала дело в мировой суд. Тагильчанке грозит до двух лет лишения свободы. Также известно, что она в разводе и одна воспитывает ребёнка.
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