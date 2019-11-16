В Нижнем Тагиле продавец похищала деньги с помощью оставленных покупателями чеков

Используя чеки, которые не забрали покупатели, женщина совершала операции по возврату, при этом деньги из кассы забирала себе. Таким образом за два месяца она похитила из магазина 16 тысяч рублей.

Факты краж заметили другие сотрудники магазина, кроме того все манипуляции продавца попали на камеру видеонаблюдения. Женщина признала свою вину.