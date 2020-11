В Екатеринбурге 11-летний мальчик совершил самоубийство.

Как сообщил КП-Екатеринбург инсайдер, мать нашла и забрала у сына вейп. Из-за этого мальчик расстроился. Пока его мама отлучилась, он совершил самоубийство. Семья погибшего была благополучной, на учете не состояла. Изданию URA.RU в полиции рассказали, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Напомним, в начале октября 15-летний школьник из Режа совершил самоубийство. Причиной этого могли стать плохие оценки и вызов матери в школу. На Урале 15-летний школьник покончил с собой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter