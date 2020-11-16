На Урале мужчине грозит до семи лет тюрьмы по подозрению в ограблении сауны

На Урале мужчине грозит до семи лет тюрьмы по подозрению в ограблении сауны

Сегодня, 15:25ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в ограблении сауны на шесть тысяч рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мужчина неславянской внешности применил насилие в отношении женщины, которая была администратором заведения и похитил денежные средства. Затем он направился в другую сауну для совершения аналогичного преступления, но его задержали сотрудники уголовного розыска.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что об ограблении сауны на улице Шефской звонок поступил в дежурную часть 14 ноября около 02.00.

Мужчина забронировал в сауне время посещения и оплатил его. При этом он заметил место, куда администратор положила деньги. Подозреваемый ждал, когда женщина отойдёт, но она оставалась на рабочем месте.

Злоумышленник подошёл к ней сзади и, схватив ее за шею, потребовал отдать деньги. При этом потерпевшая потеряла сознание, мужчина взял деньги и скрылся.

Далее подозреваемый отправился в другую сауну, но сотрудники ограбленной сауны через общий чат распространили информацию об опасном клиенте.

Как только мужчина появился в следующем заведении, он был задержан полицейскими. Подозреваемым оказался ранее не судимый 24-летний безработный уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы. Также его подозревают в аналогичных преступлениях.

Напомним, ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминиканской республике екатеринбуржец получил восемь лет колонии. Он похитил деньги, которые предназначались для выплаты пенсий.

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