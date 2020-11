На Урале мужчине грозит до семи лет тюрьмы по подозрению в ограблении сауны

В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в ограблении сауны на шесть тысяч рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мужчина неславянской внешности применил насилие в отношении женщины, которая была администратором заведения и похитил денежные средства. Затем он направился в другую сауну для совершения аналогичного преступления, но его задержали сотрудники уголовного розыска. В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что об ограблении сауны на улице Шефской звонок поступил в дежурную часть 14 ноября около 02.00. Мужчина забронировал в сауне время посещения и оплатил его. При этом он заметил место, куда администратор положила деньги. Подозреваемый ждал, когда женщина отойдёт, но она оставалась на рабочем месте. Злоумышленник подошёл к ней сзади и, схватив ее за шею, потребовал отдать деньги. При этом потерпевшая потеряла сознание, мужчина взял деньги и скрылся. Далее подозреваемый отправился в другую сауну, но сотрудники ограбленной сауны через общий чат распространили информацию об опасном клиенте. Как только мужчина появился в следующем заведении, он был задержан полицейскими. Подозреваемым оказался ранее не судимый 24-летний безработный уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы. Также его подозревают в аналогичных преступлениях. Напомним, ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминиканской республике екатеринбуржец получил восемь лет колонии. Он похитил деньги, которые предназначались для выплаты пенсий. Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

