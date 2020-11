В селе Позариха, которое находится под Каменском-Уральским, из неработающего строительного цеха, неизвестный похитил оборудование, сообщает KU.66.ru.

Местный телеграм-канал «РадиоПерехват» сообщил, что деревообрабатывающий станок был украден на территории цеха на улице Студенческая, 11. Сейчас устанавливают сумму нанесенного ущерба. Напомним, 27-летний монтажник пластиковых окон в Асбесте украл из нескольких торговых сетей 38 коробок шоколадных конфет. Кроме того, он один раз попытался похитить утюг. Ущерб оценили в сумму более 12 тысяч рублей, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. «Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

