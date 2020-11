В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в ограблении сауны

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в ограблении сауны с нападением на администратора.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», преступление было совершено 14 ноября. Посетитель сауны напал на администратора, придушил её до состояние обморока и забрал из кассы шесть тысяч рублей. В закрытом чате сотрудники саун получили предупреждение об опасном мужчине, благодаря чему вскоре после первого инцидента нападавшего опознали в посетителе уже другой сауны. На место немедленно были вызваны полицейские, которые его задержали. Подозреваемым оказался выходец из стран ближнего зарубежья. На данный момент он является безработным. Как рассказал сам мигрант, план ограбления им был придуман заранее. Он записался на визит, заплатил деньги и заметил куда были положены средства после оплаты. После чего некоторое время злоумышленник ждал, пока администратор отлучиться, но этого не произошло и он подошел к ней сзади и схватил за шею. Когда женщина потеряла сознание он забрал деньги и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Напомним, осенью в Екатеринбурге осудили на восемь лет местного жителя за грабеж и разбой в отношении сотрудников почты. Он ограбил нескольких почтальонов и забрал средства для выплаты пенсии на сумму свыше полумиллиона рублей. Он потратил их на отдых в Доминиканской республике. Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

