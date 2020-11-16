В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в ограблении сауны

Как рассказал сам мигрант, план ограбления им был придуман заранее. Он записался на визит, заплатил деньги и заметил куда были положены средства после оплаты. После чего некоторое время злоумышленник ждал, пока администратор отлучиться, но этого не произошло и он подошел к ней сзади и схватил за шею. Когда женщина потеряла сознание он забрал деньги и скрылся.