В Свердловской области сошел с рельс грузовой поезд

В Свердловской области сошел с рельс грузовой поезд

Сегодня, 12:34ПроисшествияPhoto: Уральское СУТ СК России
В Свердловской области на станции Грязновская произошел сход с рельс грузового состава, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 13 ноября около 17.45. Во время начала движения грузового поезда, в составе 71 полувагона, два из них сошли с рельс. Обошлось без опрокидывания, о пострадавших не сообщается.

По факту инцидента Уральское СУТ Следственного комитета организовало проверку. Предварительно уточняется, что причиной стал перевод стрелки путей.

Следователи проводят проверку, опрашиваются работники локомотивной бригады, выясняется размер причиненного ущерба.

Напомним, в сентябре на Среднем Урале сошел с рельс товарный поезд. Шесть из восьми вагонов перевернулись.

Related news:
сход с рельсов
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы