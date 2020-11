В Свердловской области сошел с рельс грузовой поезд

В Свердловской области на станции Грязновская произошел сход с рельс грузового состава, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 13 ноября около 17.45. Во время начала движения грузового поезда, в составе 71 полувагона, два из них сошли с рельс. Обошлось без опрокидывания, о пострадавших не сообщается. По факту инцидента Уральское СУТ Следственного комитета организовало проверку. Предварительно уточняется, что причиной стал перевод стрелки путей. Следователи проводят проверку, опрашиваются работники локомотивной бригады, выясняется размер причиненного ущерба. Напомним, в сентябре на Среднем Урале сошел с рельс товарный поезд. Шесть из восьми вагонов перевернулись. Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

