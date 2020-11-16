За три дня в Нижнем Тагиле было ликвидировано шесть пожаров

За три дня в Нижнем Тагиле было ликвидировано шесть пожаров

Сегодня, 22:22ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле спасатели за три дня ликвидировали шесть пожаров, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

13 ноября в 21.00 произошло возгорание автомобиля «УАЗ Патриот» на 21-ом километре Серебрянского тракта. Машина загорелась в процессе езды, когда водитель, в компании своего приятеля, направлялся на рыбалку. Обратив внимание, что фары начали моргать, мужчины остановили машину и заметили задымление в салоне. Огонь появился в моторном отсеке. После неудачной попытки затушить пожар собственными силами, используя огнетушитель, мужчины обратились в пожарно-спасательную службу.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. По факту случившегося была организована проверка.

14 ноября в 21.19 было получено сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроитель» в поселке Чащино. Сын хозяйки садового участка проснулся от стука в окно, когда помещение было задымлено, поэтому мужчине пришлось попадать на улицу, используя окно. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

15 ноября, утром, произошел пожар в коллективном саду «Весна» в поселке Горбуново. Возгорание, в результате которого сгорела кровля и чердачное перекрытие, а также были повреждены стены и имущество, возникло в помещении веранды. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

15 ноября, утром, пожарные прибыли на улицу Огнеупорная, чтобы ликвидировать возгорание домашнего имущества в квартире на втором этаже. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного курения сына хозяйки квартиры, пребывающего в нетрезвом виде. Пострадавших не было, жители дома эвакуировались своими силами.

Во второй половине того же дня в поселке Уралец загорелись надворные постройки, баня и кровля частного дома. На данный момент обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной версии, пожар возник из-за неправильного устройства дымохода и печи.

15 ноября в 10.45 кафе «Гранат», расположенном на улице Садовая, сработала пожарная сигнализация, а также система оповещения о пожаре. Работники и посетители эвакуировались. Как выяснилось, задымление возникло в связи с пригоранием пищи на электроплите.

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