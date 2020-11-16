За три дня в Нижнем Тагиле было ликвидировано шесть пожаров

13 ноября в 21.00 произошло возгорание автомобиля «УАЗ Патриот» на 21-ом километре Серебрянского тракта. Машина загорелась в процессе езды, когда водитель, в компании своего приятеля, направлялся на рыбалку. Обратив внимание, что фары начали моргать, мужчины остановили машину и заметили задымление в салоне. Огонь появился в моторном отсеке. После неудачной попытки затушить пожар собственными силами, используя огнетушитель, мужчины обратились в пожарно-спасательную службу.