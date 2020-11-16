Житель Новосибирска лишился денег из-за долгов тезки в Нижнем Тагиле

Житель Новосибирска лишился денег из-за долгов тезки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:20ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
У мужчины из Новосибирска списали деньги с карты по решению судебных приставов по долгам его однофамильца из Нижнего Тагила.

Ситуацию описал сам новосибирец на странице во «Вконтакте». Должник-тагильчанин, как оказалось, имеет не только такие же фамилию, имя и отчество, но и идентичную дату рождения.

Сообщается, что на текущий момент не получается оспорить решение ни в банке, ни через ФССП. Мужчина опасается, что списания с карты продолжатся, так как сумма долга составляет почти 160 тысяч рублей.

Напомним, свердловчанину пришлось погасить долг в 300 тысяч рублей за неуплату алиментов. Судебные приставы ограничили право на управление автомобилем и составили акт описи на транспортное средство, после чего должник полностью закрыл обязательства.

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