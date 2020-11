Житель Новосибирска лишился денег из-за долгов тезки в Нижнем Тагиле

У мужчины из Новосибирска списали деньги с карты по решению судебных приставов по долгам его однофамильца из Нижнего Тагила.

Ситуацию описал сам новосибирец на странице во «Вконтакте». Должник-тагильчанин, как оказалось, имеет не только такие же фамилию, имя и отчество, но и идентичную дату рождения. Сообщается, что на текущий момент не получается оспорить решение ни в банке, ни через ФССП. Мужчина опасается, что списания с карты продолжатся, так как сумма долга составляет почти 160 тысяч рублей. Напомним, свердловчанину пришлось погасить долг в 300 тысяч рублей за неуплату алиментов. Судебные приставы ограничили право на управление автомобилем и составили акт описи на транспортное средство, после чего должник полностью закрыл обязательства. Свердловчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Related news: Свердловчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter