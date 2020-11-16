Житель Новосибирска лишился денег из-за долгов тезки в Нижнем Тагиле

Ситуацию описал сам новосибирец на странице во «Вконтакте». Должник-тагильчанин, как оказалось, имеет не только такие же фамилию, имя и отчество, но и идентичную дату рождения.
Сообщается, что на текущий момент не получается оспорить решение ни в банке, ни через ФССП. Мужчина опасается, что списания с карты продолжатся, так как сумма долга составляет почти 160 тысяч рублей.
Напомним, свердловчанину пришлось погасить долг в 300 тысяч рублей за неуплату алиментов. Судебные приставы ограничили право на управление автомобилем и составили акт описи на транспортное средство, после чего должник полностью закрыл обязательства.