Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Нижним Тагилом

Двое человек погибли, а также пострадал ребенок во время ДТП на трассе «Екатеринбург — Серов» недалеко от Нижнего Тагила. Авария случилась утром 16 ноября.

По предварительной информации, 34-летняя водитель «Киа Рио» двигалась со стороны Кушвы в сторону Нижнего Тагила. Женщина не выбрала скорость, обеспечивающую контроль за движением и не справилась с управлением. Поэтому автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Транспартер», за рулем которого находился 42-летний мужчина, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. В результате водитель «Киа» и ее пассажир-мужчина скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля — шестилетний ребенок — в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила. Ребенка перевозили с соблюдением правил безопасности в детском удерживающем устройстве. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД Свердловской области, Нижнего Тагила, а также полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

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