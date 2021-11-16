Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Нижним Тагилом

Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Нижним Тагилом
Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Двое человек погибли, а также пострадал ребенок во время ДТП на трассе «Екатеринбург — Серов» недалеко от Нижнего Тагила. Авария случилась утром 16 ноября.

По предварительной информации, 34-летняя водитель «Киа Рио» двигалась со стороны Кушвы в сторону Нижнего Тагила. Женщина не выбрала скорость, обеспечивающую контроль за движением и не справилась с управлением. Поэтому автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Транспартер», за рулем которого находился 42-летний мужчина, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

В результате водитель «Киа» и ее пассажир-мужчина скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля — шестилетний ребенок — в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила. Ребенка перевозили с соблюдением правил безопасности в детском удерживающем устройстве.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД Свердловской области, Нижнего Тагила, а также полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Сюжеты:
Нижний Тагил
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