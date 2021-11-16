Экс-сотрудника ДПС на Ставрополье обвиняют в убийстве водителя

Мужчина рассказал журналистам издания 360tv.ru о том, как ему пытаются вменить убийство, которое он не совершал, а следствие предпочитает не замечать явные факты.
В 2017 году на трассе Лермонтов — Черкесск экипаж ДПС преследовал автомобиль марки BMW. Водитель не последовал требованию полиции и не остановился. Через 15 км погони автомобиль прижали к металлическому отбойнику. Водителя правоохранители забили до смерти. Досталось и его попутчику.
Одним из присутствующих на месте происшествия был Роман Т. По его словам, в задержании авто участвовали шесть инспекторов ДПС. Против полицейских возбудили уголовное дело и арестовали.
Как отметил Роман Т., против него один инспекторов ДПС, применявших физическую силу к пассажиру, дал показания, что эти повреждения донес якобы он. Романа Т. заключили под домашний арест на год. После освобождения бывший инспектор решил разобраться в ситуации и нашел запись с видеорегистратора патрульного автомобиля.
Удар, который ему вменяли, нанес бывший подчиненный Романа Т., инспектор ДПС. Он сразу распечатал копии и отправил во все инстанции, чтобы привлечь виновного к ответственности по УК РФ. После проведения проверки мужчины отказали в возбуждении уголовного дела, проигнорировав независимую экспертизу. Супруга бывшего полицейского побывала на прием в Генпрокуратуре, и делу дали ход.
Роман уверен, что забивший водителя иномарки пассажир заключил судебное соглашение со следствием.