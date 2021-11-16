Экс-сотрудника ДПС на Ставрополье обвиняют в убийстве водителя

Экс-сотрудника ДПС на Ставрополье обвиняют в убийстве водителя
Экс-сотрудника ДПС на Ставрополье обвиняют в убийстве водителя
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: pixabay.com
Экс-сотрудник ГИБДД в течение нескольких лет пытается доказать свою невиновность в преступлении. Действие разворачивается на Ставрополье.

Мужчина рассказал журналистам издания 360tv.ru о том, как ему пытаются вменить убийство, которое он не совершал, а следствие предпочитает не замечать явные факты.

В 2017 году на трассе Лермонтов — Черкесск экипаж ДПС преследовал автомобиль марки BMW. Водитель не последовал требованию полиции и не остановился. Через 15 км погони автомобиль прижали к металлическому отбойнику. Водителя правоохранители забили до смерти. Досталось и его попутчику.

Одним из присутствующих на месте происшествия был Роман Т. По его словам, в задержании авто участвовали шесть инспекторов ДПС. Против полицейских возбудили уголовное дело и арестовали.

Как отметил Роман Т., против него один инспекторов ДПС, применявших физическую силу к пассажиру, дал показания, что эти повреждения донес якобы он. Романа Т. заключили под домашний арест на год. После освобождения бывший инспектор решил разобраться в ситуации и нашел запись с видеорегистратора патрульного автомобиля.

Удар, который ему вменяли, нанес бывший подчиненный Романа Т., инспектор ДПС. Он сразу распечатал копии и отправил во все инстанции, чтобы привлечь виновного к ответственности по УК РФ. После проведения проверки мужчины отказали в возбуждении уголовного дела, проигнорировав независимую экспертизу. Супруга бывшего полицейского побывала на прием в Генпрокуратуре, и делу дали ход.

Роман уверен, что забивший водителя иномарки пассажир заключил судебное соглашение со следствием.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы