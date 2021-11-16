Экс-сотрудника ДПС на Ставрополье обвиняют в убийстве водителя

Как отметил Роман Т., против него один инспекторов ДПС, применявших физическую силу к пассажиру, дал показания, что эти повреждения донес якобы он. Романа Т. заключили под домашний арест на год. После освобождения бывший инспектор решил разобраться в ситуации и нашел запись с видеорегистратора патрульного автомобиля.