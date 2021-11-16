Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета

Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета
Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета
Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: 1MI
17-летний подросток был задержан в Нижнем Тагиле сотрудниками УФСБ за продажу самодельного пистолета. Он сбыл оружие за 20 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ задержали в Нижнем Тагиле несовершеннолетнего юношу, 2004 года рождения, который продал самодельно изготовленный пистолет за 20 тысяч рублей.

Оружие приспособлено под выстрелы патронами калибра 9×18 миллиметров, рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.

За незаконный сбыт оружия по 222 статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в марте 2021 года у жителя Нижнего Тагила был изъят 9-миллиметровый пистолет Макарова и боеприпасы по наводке осужденных из ИК-13.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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