Подросток был задержан в Нижнем Тагиле за продажу самодельного пистолета

17-летний подросток был задержан в Нижнем Тагиле сотрудниками УФСБ за продажу самодельного пистолета. Он сбыл оружие за 20 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ задержали в Нижнем Тагиле несовершеннолетнего юношу, 2004 года рождения, который продал самодельно изготовленный пистолет за 20 тысяч рублей. Оружие приспособлено под выстрелы патронами калибра 9×18 миллиметров, рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией. За незаконный сбыт оружия по 222 статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Напомним, в марте 2021 года у жителя Нижнего Тагила был изъят 9-миллиметровый пистолет Макарова и боеприпасы по наводке осужденных из ИК-13. Пистолет Макарова был изъят у жителя Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter