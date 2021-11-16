Тела двух мальчиков нашел рыбак подо льдом в Челябинской области

Тела двух мальчиков нашел рыбак подо льдом в Челябинской области
Тела двух мальчиков нашел рыбак подо льдом в Челябинской области
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина вышел на лед половить рыбу и обнаружил в полынье тела двух детей в поселке Бреды в Челябинской области.

ЧП произошло 14 ноября 2021 года в поселке Бреды, приехавшие спасатели МЧС вытащили из воды тела двух детей, сообщает «Курс дела».

На вид мальчикам 9-10 лет, они утонули, провалившись под лед примерно в трех метрах от берега.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, 8 ноября текущего года 3-летняя девочка из многодетной приемной семьи утонула в заброшенном колодце в Нижних Сергах. Девочка гуляла во дворе частного дома и упала в колодец, который родители не успели засыпать землей. Спасти малышку попытался взрослый сосед, но приехавшие медики констатировали смерть ребенка. Мать девочки в это время находилась в Екатеринбурге.

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