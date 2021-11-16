За кражу мяса на 28 тысяч мужчину ждет суд в Каменске-Уральском

За кражу мяса на 28 тысяч мужчину ждет суд в Каменске-Уральском
За кражу мяса на 28 тысяч мужчину ждет суд в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: 1МI
Местный житель вынес из мясного цеха продукции на 28 тысяч рублей под Каменском-Уральским. Теперь ему грозит суд.

Оперативники смогли установить и задержать ранее судимого 38-летнего мужчину, подозреваемого в краже мясных изделий с предприятия в селе Сипаевское под Каменском-Уральским на сумму 28 тысяч рублей, сообщает ku66.ru.

Задержанный успел продать украденные изделия неизвестному. Сейчас ущерб возмещен, но мужчина все равно предстанет перед судом.

Напомним, в ночь на 15 ноября 2021 года банда в масках, вооруженная топорами, разгромила магазин строительного оборудования в Екатеринбурге, а во втором совершила кражу на 250 тысяч рублей.

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