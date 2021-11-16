За насилование сестры в течение 3 лет арестован подросток в Екатеринбурге

Подросток, который в течение трех лет насиловал свою младшую сестру, арестован в Екатеринбурге. О случившемся третьеклассница рассказала директору школы. Она сообщила в полицию.

Сводный брат впервые надругался над девочкой в начале 2019 года. Тогда родителей не было дома. В ноябре 2021 года он снова стал приставать и девочка сообщила директору школы, пишет «КП-Екатеринбург». Женщина сразу обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних. Когда о случившемся узнал отец девочки, то он написал заявление в полицию на пасынка. На данный момент следствием установлено 19 эпизодов насилия. До 11 января 2022 года молодой человек отправлен в изолятор. После задержания в содеянном он сознался. Напомним, в поселке под Нижней Салдой местный житель задержан по подозрению в насилии над 9-летней дочкой своего друга. За домогательства к 9-летней дочери друга задержан житель поселка под Нижней Салдой

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