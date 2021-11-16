За насилование сестры в течение 3 лет арестован подросток в Екатеринбурге

Сводный брат впервые надругался над девочкой в начале 2019 года. Тогда родителей не было дома. В ноябре 2021 года он снова стал приставать и девочка сообщила директору школы, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщина сразу обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних. Когда о случившемся узнал отец девочки, то он написал заявление в полицию на пасынка.
На данный момент следствием установлено 19 эпизодов насилия. До 11 января 2022 года молодой человек отправлен в изолятор. После задержания в содеянном он сознался.
Напомним, в поселке под Нижней Салдой местный житель задержан по подозрению в насилии над 9-летней дочкой своего друга.