Тагильчане стали чаще попадать в ДТП при переходе дороги
Такой вывод можно сделать, исходя из статистики ГИБДД.
За два дня в Нижнем Тагиле произошли два ДТП с пострадавшими пешеходами, переходившими дорогу в неположенных местах.
15 декабря в 16.25 водитель автомобиля Киа-Пиканто допустил наезд наженщину на 20 км. автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда. Женщинапереходила дорогу в неположенном месте.
С ушибом головного мозга 2 степени женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение ЦГБ № 1.
14 декабря в 16.55 водитель автомобиля Дэу, мужчина 1981 года рождения,следуя по ул. Челюскинцев, у дома № 2 допустил наезд на мужчину.
Пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговуютравму, ссадины надбровной дуги. После оказания медицинской помощимужчина отпущен домой.
ГИБДД напоминает: переходить проезжую часть разрешается по пешеходнымпереходам, при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров. Взимнее время пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Еслипешеход появляется на скользкой дороге неожиданно, предотвратить наездна него практически невозможно, так как тормозной путь автомобиляувеличивается в несколько раз, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское».
Фото с места происшествия 14.12 предоставлено отделением пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru