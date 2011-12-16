Тагильчане стали чаще попадать в ДТП при переходе дороги

За два дня в Нижнем Тагиле произошли два ДТП с пострадавшими пешеходами, переходившими дорогу в неположенных местах.

14 декабря в 16.55 водитель автомобиля Дэу, мужчина 1981 года рождения,следуя по ул. Челюскинцев, у дома № 2 допустил наезд на мужчину.

ГИБДД напоминает: переходить проезжую часть разрешается по пешеходнымпереходам, при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров. Взимнее время пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Еслипешеход появляется на скользкой дороге неожиданно, предотвратить наездна него практически невозможно, так как тормозной путь автомобиляувеличивается в несколько раз, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское».