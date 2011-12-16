В Нижнем Тагиле за два дня украли 200 тысяч «коммунальных» рублей

Недавно в Дзержинском районе города без особой помпезности открылсяновый пункт приема платежей за коммунальные услуги. Учреждение на улицеЗари, 31 успело проработать всего два дня, вернее – уже во второй деньактивная деятельность его была остановлена сотрудникамиправоохранительных органов.

Как выяснилось, новый пункт приема платежей открылся как филиализвестного в городе ООО «Расчеты и платежи» (РиП), которое сегоднязанимается начислением платы за коммуслуги для большей части населения.Однако руководство этого кассово-расчетного учреждения никакого решения орасширении сети приемных пунктов в ближайшее время даже не планировало.

По словам директора РиП Дмитрия Солонкова, ему поневоле пришлосьнанести непраздничный визит в «новый» филиал ООО. «Я не сталсамостоятельно выяснять имущественную принадлежность пункта приемаплатежей. Протянул в окошко платежную квитанцию, заплатил деньги иполучил отметку об оплате. А после совершения «контрольной закупки» вдело вмешались уже сотрудники правоохранительных органов», - сообщилсегодня нашему корреспонденту Д. Солонков.

На момент проверки пункта неизвестного приема платежей в кассе былоболее 200 тысяч рублей – деньги, полученные от добросовестныхплательщиков за ЖКХ из соседних жилых домов. Из объяснений «кассирши»следовало, что должна была перечислить наличность на банковскую карточкухозяина, имя которого женщина не смогла вспомнить.

Следствие по делу незаконного взимания платежей еще не закончено.Жители, поспешившие воспользоваться «новым филиалом РиП», скорее всего,из добропорядочных граждан попадут в категорию неплательщиков закоммунальные услуги.

Фото автора