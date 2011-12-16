Житель Нижней Туры признан виновным в убийстве четырех человек, в том числе сына и жены

Как установило следствие, житель Нижней Туры пришел с работы около 9 часов вечера 20 июня этого года. Дома находилась жена и сын со знакомым. Все были нетрезвы. Мужчина начал ссориться с женой из-за постоянного пьянства супруги и ее нежелания выйти на работу. При этом мужчина разозлился до такой степени, что решил убить пьющую жену. Он выбежал в гараж, где взял охотничье ружье 16 калибра, и вернулся домой.

Сын и его знакомый, увидев мужчину с оружием в руках, постарались отобрать у него ружье. Безрезультатно: мужчина прикончил их обоих. Женщина бросилась убегать от мужа и добежала до соседнего дома, когда ее убил третий выстрел мужчины. Далее, видимо, злоумышленник обнаружил свидетеля своего преступления, и застрелил его тоже. Это была четвертая жертва убийцы.

Потом, осознав содеянное, мужчина попытался убить и себя, выстрелив в голову из этого же ружья. Но в связи с оказанной ему медицинской помощью остался в живых. Убийца четырех человек, двое из которых были членами его семьи, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.