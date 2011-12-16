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Житель Нижней Туры признан виновным в убийстве четырех человек, в том числе сына и жены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижней Туры признан виновным в убийстве четырех человек, в том числе сына и жены

16 декабря 2011, 17:16Происшествия
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