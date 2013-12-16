В Нижнем Тагиле конь едва не провалился под лёд: спасательная операция прошла успешно (ФОТО)

Декабрьский лед, к несчастью, не выдержал четырехсоткилограммового животного и треснул примерно в 350-ти метрах от берега. Хозяйка не растерялась и отцепила сани, чтобы избежать страшных последствий.

В это время свидетелями произошедшего стали работники поисково-спасательного отряда водолазов, пост которых находился неподалеку. Команда всего из восьми человек участвовала в спасательной операции, остальных бы лед просто не выдержал. Всё боялись, что спасения такого тяжелого животного может просто напросто не получиться. Однако коня удалось достать из воды.

Фотографии с сайта Е1

Сама девушка на вопрос, зачем же пошла прямо через пруд, ответила, что поверила рыбакам, которые успокаивали ее накануне, мол сами уже ездят на УАЗике. Спасатели тем временем уже установили ограждение вокруг того места, где едва не утонул конь. По их словам, лед пока непрочный, под ним могут быть теплые течения, к тому же сейчас его снегом припорошило.

С Маскарадом, кстати, сейчас всё хорошо. Хозяйка заверила, что температуры у него нет, Маскарад даже не простудился.