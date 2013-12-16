В Нижнем Тагиле пламя с одного авто едва не перебросилось на другие: домашний кот разбудил хозяев

По словам пользователя, домашний кот разбудил хозяев автомобиля, что позволило вовремя принять меры и спасти от возгорания стоящие рядом автомобили. Однако Kia сгорела и отныне восстановлению не подлежит.

Как сообщают в МЧС Нижнего Тагила, сообщение к ним поступило в 04:36 часов.

На площади 1 квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля Kia Spectra/ Причина и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут сообщают в МЧС.