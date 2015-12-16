Ехавший из Нижнего Тагила дальнобойщик заснул за рулем и врезался в фургон: два человека погибли (ФОТО)
Водитель провёл без сна 19 часов. В результате под Невьянском он врезался в фургон, в котором ехало двое мужчин.
Трагедия произошла вчера на трассе Екатеринбург-Серов. Известно, что 53-летний водитель тягача MAN несколько суток работал практически без отдыха. За сутки он четырежды ездил из Екатеринбурга в посёлок Рефтинский и два раза в Нижний Тагил, часто превышая скорость. Поспать ему удавалось лишь полтора часа, пока его автомобиль загружался в Екатеринбурге.
В компании, где служит водитель, не осуществлялся ни предрейсовый, ни послерейсовый осмотр водителей. Режим труда и отдыха не соблюдался.
В результате водитель уснул за рулём, затем протаранил шедший впереди фургон, водитель и пассажир которого погибли. Сам дальнобойщик не пострадал.
Сейчас решается вопрос не только о его ответственности за произошедшее, но и об ответственности работодателя. Часть вины за произошедшее, безусловно, лежит на нём.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru