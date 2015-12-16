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Ехавший из Нижнего Тагила дальнобойщик заснул за рулем и врезался в фургон: два человека погибли (ФОТО)
Сюжеты:
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Ехавший из Нижнего Тагила дальнобойщик заснул за рулем и врезался в фургон: два человека погибли (ФОТО)

16 декабря 2015, 17:00ПроисшествияПавел Щербина
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