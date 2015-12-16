Из-за тикающей посылки в Нижнем Тагиле эвакуировали почтовое отделение (ФОТО)
Беспокойное утро выдалось сегодня во втором отделении «Почты России» на улице Фрунзе, 19. Работающих там сотрудников встревожили доносящиеся из одной из посылок странные, тикающие звуки.
При обработке посылок наша работница услышала тиканье. В таких случаях положено вызывать полицию, что и было сделано. При проверке оказалось, что всё в порядке, опасности нет. Внутри посылки оказались две детские игрушки, одна из которых была с батарейкой. Именно она издавала эти звуки рассказали в этом почтовом отделении.
В отделе информации полиции эту версию подтвердили:
Сегодня в 10 часов утра в дежурную часть Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, а точнее говоря посылки с подозрительными звуками. В 11:30 был дан отбой проверочным мероприятиям, так как ничего криминального и взрывоопасного в этой посылке обнаружено не было. Там находилась детская игрушка. Вероятнее всего она пришла в негодность, либо садилась батарейка, поэтому она издавала такие странные, тикающие звуки. Никакой угрозы ни работникам почты, ни посетителям этого почтового отделения не было.
К отделению почты прибыла не только полиция, но и карета скорой помощи и пожарная машина. Работники почтового отделения и смежного продуктового магазина были эвакуированы. Местный участковый полиции совершал обход жителей дома, в котором расположена почта, с рекомендацией подождать на улице до разрешения ситуации.
К счастью, тревога оказалась напрасной. Вышеуказанные службы сработали быстро и оперативно, случившееся послужило для них отличной тренировкой.
Месяц назад в магазине «Пятёрочка» охранник сообщил об обнаружении подозрительного пакета. Тогда, к счастью, полиция нашла в нём пустую коробку.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru