Из-за тикающей посылки в Нижнем Тагиле эвакуировали почтовое отделение (ФОТО)

При обработке посылок наша работница услышала тиканье. В таких случаях положено вызывать полицию, что и было сделано. При проверке оказалось, что всё в порядке, опасности нет. Внутри посылки оказались две детские игрушки, одна из которых была с батарейкой. Именно она издавала эти звуки рассказали в этом почтовом отделении.

В отделе информации полиции эту версию подтвердили:

Сегодня в 10 часов утра в дежурную часть Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, а точнее говоря посылки с подозрительными звуками. В 11:30 был дан отбой проверочным мероприятиям, так как ничего криминального и взрывоопасного в этой посылке обнаружено не было. Там находилась детская игрушка. Вероятнее всего она пришла в негодность, либо садилась батарейка, поэтому она издавала такие странные, тикающие звуки. Никакой угрозы ни работникам почты, ни посетителям этого почтового отделения не было.

К отделению почты прибыла не только полиция, но и карета скорой помощи и пожарная машина. Работники почтового отделения и смежного продуктового магазина были эвакуированы. Местный участковый полиции совершал обход жителей дома, в котором расположена почта, с рекомендацией подождать на улице до разрешения ситуации.

К счастью, тревога оказалась напрасной. Вышеуказанные службы сработали быстро и оперативно, случившееся послужило для них отличной тренировкой.

Месяц назад в магазине «Пятёрочка» охранник сообщил об обнаружении подозрительного пакета. Тогда, к счастью, полиция нашла в нём пустую коробку.