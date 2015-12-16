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Киргизскую чародейку, которая «снимала порчу» со стариков и молодых мам в Екатеринбурге, осудили на пять лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Киргизскую чародейку, которая «снимала порчу» со стариков и молодых мам в Екатеринбурге, осудили на пять лет

16 декабря 2015, 09:25ПроисшествияMaurice
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