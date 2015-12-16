Киргизскую чародейку, которая «снимала порчу» со стариков и молодых мам в Екатеринбурге, осудили на пять лет

Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор 47-летней Ольге Назаровой – киргизской чародейке, которая обманула на 1,3 миллиона рублей девять жителей Екатеринбурга: женщин с маленькими детьми и стариков.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, уроженка Киргизии приехала в Екатеринбург вместе со своей дочерью в 2014 году. Семья арендовала жильё в Верх-Исетском районе, а мать решила не искать официальное место работы и вместо этого «заняться демонстрацией экстрасенсорных навыков».

Судом установлено, что в период с мая по сентябрь 2014 Назарова вводила в заблуждение встреченных на улицах столицы Среднего Урала незнакомых женщин с малолетними детьми либо преклонного возраста, сообщая о необходимости проведения им обряда очищения от порчи. Её сообщница, чья личность в ходе следствия не была установлена и в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, выступала в качестве подставного лица и подтверждала потерпевшим, что ранее якобы успешно пользовалась услугами Назаровой по снятию порчи и о необходимости проведения такого обряда сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Оплату за свою работу Назарова принимала деньгами и ювелирными изделиями. За пять месяцев по такой схеме ей удалось обмануть 9 человек на 1,3 миллиона рублей. В октябре прошлого года её задержали. По статье «Мошенничество» ей предстоит провести пять лет в колонии общего режима. Кроме того, она заплатит штраф в доход государства – 15 тысяч рублей.